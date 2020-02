Coates e Acuña nos convocados do Sporting para a deslocação à Turquia O defesa Sebastián Coates e o médio Marcos Acuña regressaram hoje aos convocados do Sporting para o encontro da segunda mão da Liga Europa de futebol, na Turquia, frente ao Basaksehir. desporto Lusa desporto/coates-e-acuna-nos-convocados-do-sporting_5e55398a5002c3127d477f9a





O central uruguaio, devido a suspensão, e o médio argentino, que muitas vezes atua como lateral, tinham ficado de fora da receção vitoriosa (2-0) diante do Boavista, da 22.ª jornada da I Liga, bem como o médio brasileiro Eduardo, que também foi chamado para a deslocação a Istambul.

Em sentido inverso, o treinador Silas optou por deixar de fora o defesa Luís Neto e o médio Francisco Geraldes, ambos utilizados no desafio com os 'axadrezados'.

O jovem guarda-redes Hugo Cunha integra também a comitiva para a Turquia, ao contrário do guardião Renan, do defesa Mathieu e do avançado Luiz Phellype, todos devido a lesão. O avançado Jesé Rodríguez e o médio Miguel Luís continuam de fora por opção.

O Sporting, que na primeira mão venceu os turcos por 3-1, defronta o Basaksehir no Estádio Fatih Terim, pelas às 17:55 (hora de Lisboa), um jogo que será arbitrado pelo espanhol Antonio Mateo Lahoz.

Lista dos 20 convocados:

- Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa e Hugo Cunha.

- Defesas: Ristovski, Ilori, Rosier, Coates e Borja.

- Médios: Battaglia, Wendel, Eduardo, Doumbia e Acuña.

- Avançados: Rafael Camacho, Luciano Vietto, Gonzalo Plata, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Bolasie e Sporar.

AJC // RPC

Lusa/Fim