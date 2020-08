"Infelizmente, as consequências da minha queda no Dauphiné foram mais graves do que eu esperava. Para minha grande tristeza, não poderei participar do Tour devido a uma fratura no ombro e numerosas escoriações", admitiu Steven Kruijswijk.

O holandês junta-se no pelotão dos ausentes, entre outros, aos britânicos da INEOS Chris Froome, quatro vezes vencedor da Volta a França, e Geraint Thomas, vencedor em 2018, que também vão ficar fora da edição deste ano do Tour por opção da equipa britânica.

Assim, o único representante do pódio de 2019 na edição deste ano será o colombiano Egan Bernal (INEOS), o campeão em título.

Kruijswijk, de 33 anos, que será substituído na equipa da Jumbo-Visma pelo norueguês Amund Grondahl Jansen, de 26 anos, vai iniciar a fase de reabilitação já a pensar no regresso à competição na Volta a Itália, a decorrer de 03 a 25 de outubro.

"Desejo o melhor à minha equipa para o Tour. Estou muito desapontado por não poder fazer parte dele", referiu ainda o ciclista, que abandonou o Dauphiné durante a quarta etapa depois de sofrer uma queda.

O prognóstico inicial foi que o holandês tinha um "ombro deslocado" e o diretor desportivo da equipa, Merijn Zeeman, acreditava que Kruijswijk pudesse recuperar a tempo para o Tour, mas perante a fratura foi impossível "manter o plano".

A equipa da Jumbo-Visma para a 107.ª edição da Volta a França, com partida de Nice em 29 de agosto e chegada a Paris em 20 de setembro, contará com Primoz Roglic, Tom Dumoulin, Wout Van Aert, Sepp Kuss, Tony Martin, George Bennett e Robert Gesink.

