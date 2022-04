"Para participar nesse tipo de provas não se pode improvisar. Não se pode começar logo com uma dor, nunca chegaremos ao fim. Seria um sonho poder retomar a competição este ano, mas não vou apontar datas, seria uma irresponsabilidade", afirmou o colombiano, de 25 anos.

Quando questionado sobre o futuro da temporada, Bernal, que sofreu quase 20 fraturas no corpo, foi perentório: "Claramente não estarei apto para participar na Volta a Espanha, seria exigir muito do meu corpo".

A Vuelta, que decorrerá no final de agosto e início de setembro, é a última das três grandes competições por etapas, depois da Volta a Itália, em maio, e da Volta a França, em julho.

Em 24 de janeiro, o colombiano, vencedor do Tour em 2019 e do Giro em 2021, colidiu, a alta velocidade, com um autocarro enquanto treinava com outros colegas da equipa INEOS no Norte de Cundinamarca, nos arredores de Bogotá, sofrendo múltiplas fraturas, além da perfuração dos pulmões, o que obrigou a várias intervenções cirúrgicas.

Na semana passada, o ciclista da INEOS voltou a pedalar na estrada, dois meses depois de um acidente, e escreveu nas redes sociais: "O dia mais feliz da minha vida. Depois de dois meses e 20 ossos partidos, aqui estou, e com 'ganas' de mais. Vemo-nos na estrada, 'muchachos'".

