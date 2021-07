"Connor Fields está hospitalizado, em condição estável e consciente, e deverá realizar em breve exames médicos complementares", referiu o organismo.

Fields, campeão olímpico nos Jogos Rio2016, caiu logo na primeira curva de 180 graus da pista, sendo assistido por médicos no local e posteriormente transportado para o hospital.

O norte-americano falhou a participação na final, que foi ganha pelo holandês Niek Kimmann.

Pouco depois do incidente com o norte-americano, a australiana Saia Sakakibara protagonizou outra queda, que a deixou com vários arranhões e hematomas, nas eliminatórias da prova feminina, e vai ficar sob observação na próximas 24 horas.

