"Senti-me tão confortável na equipa desde o primeiro momento que simplesmente soube que, se a oportunidade surgisse e quisessem ficar comigo, ficaria feliz por prolongar o meu contrato por um período mais longo", assumiu o 'sprinter', citado em comunicado da Lotto Soudal.

Caleb Ewan chegou à formação belga no início de 2019, para completar a temporada mais bem-sucedida da sua carreira, com dez vitórias, incluindo três etapas no Tour e duas no Giro.

Aos 25 anos, o 'sprinter' australiano, que se estreou a vencer nas grandes Voltas na Vuelta de 2015, é um dos mais promissores do pelotão, tendo ficado em segundo lugar na classificação por pontos da Volta a França, atrás do recordista, o eslovaco Peter Sagan.

Antes de alinhar na equipa belga, Ewan representou a Orica-GreenEdge (2014-2017) e a Mitchelton-Scott (2018).

