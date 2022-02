Através das redes sociais, o Brentford, 14.º classificado da Premier League, divulgou fotografias do médio de 29 anos, primeiro a chegar ao centro de estágios do clube e, mais tarde, a participar no treino da equipa.

"Está cá e está perfeito", lê-se nas páginas oficiais do emblema londrino nas redes sociais.

Eriksen, que vestirá a camisola número 21, vai atuar com um dispositivo (cardioversor desfibrilhador implantável) que é ativado imediatamente se o jogador voltar a sofrer um problema cardíaco.

Em 12 de junho de 2021, Eriksen sofreu uma paragem cardíaca em pleno relvado no encontro entre a Dinamarca e a Finlândia, do Euro2020, no Estádio Parken, em Copenhaga, e tem estado ausente dos relvados desde então.

"Lembro-me de deixar passar a bola e de sentir uma dor na perna. Depois apaguei. Quando acordei, senti dificuldades em respirar e pensei que tinha partido as costas. Mas, depois, comecei a mexer os pés e as pernas e percebi que não tinha sido isso. Só quando me levaram para a ambulância é que percebi que tinha morrido durante alguns minutos", contou Eriksen, em entrevista divulgada hoje pelo jornal britânico The Sun.

Na mesma publicação, o médio assumiu o desejo de regressar aos relvados o mais rápido possível, mesmo sabendo que poderá voltar a ter novo problema cardíaco, e de estar presente com a Dinamarca no Mundial2022, no Qatar.

Depois de ter rescindido com o Inter Milão, já que em Itália é proibido jogar com o dispositivo que agora tem que utilizar, Eriksen manteve a forma no Ajax e, em janeiro, na reabertura do mercado de transferências, assinou pelo Brentford.

O médio dinamarquês regressa assim a Inglaterra e à Premier League, depois de ter defendido as cores do Tottenham, entre 2013 e 2019.

O próximo encontro do Brentford é frente ao Manchester City, na quarta-feira, mas Eriksen ainda deverá ficar de fora.

LG // PFO

Lusa/Fim