Yang Junxuan, Tang Muhan, Zhang Yufei e Li Binjie bateram um registo que pertencia à Austrália, com 7.41,50 minutos nos Mundiais de Roma, em 25 de julho de 2019, e superaram também o recorde olímpico dos Estados Unidos, com 7.42,92, em 01 de agosto de 2012.

A estafeta norte-americana foi segunda classificada, com 7.40,73 minutos, e a Austrália foi terceiro, em 7.41,29, com as três marcas que valeram as medalhas a passarem a ser as três melhores da história.

