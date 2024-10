O 'timoneiro' dos minhotos realçou que os seus jogadores têm de "pensar jogo a jogo", antes das visitas ao Estádio do Bessa, no sábado, ao Estádio do Dragão, na quinta-feira, para o duelo da Taça da Liga com o FC Porto, adversário que defronta de novo em 24 de novembro, mas em casa, para a Taça de Portugal, e também do desafio no terreno do vizinho Vitória de Guimarães, em 03 de novembro.

"O nosso foco tem apenas de estar no Boavista. Para todos os jogos, vamos tentar 'montar' o melhor 'onze', seja contra o FC Porto, seja contra o Boavista, seja contra o Vitória de Guimarães. Se não nos focarmos no jogo com o Boavista, é 'meio caminho' andado para as coisas não correrem bem", disse, na antevisão ao encontro marcado para as 18:00.

Convencido de que a sua equipa tem "ideias e qualidade" para conquistar os três pontos, César Peixoto perspetivou um jogo "muito difícil" no reduto 'axadrezado', perante uma formação com pouca profundidade no plantel, mas "muita qualidade" entre os habituais titulares.

"O Boavista é tradicionalmente difícil em casa e tem bons jogadores, embora não tenha muita profundidade. Tem um 'onze' inicial com qualidade, de I Liga. É uma equipa compacta e competitiva. Tem 'vendido muito caras' as derrotas. (...) Tem um bom avançado [Bozekík], o [Salvador] Agra, muito experiente, o Abascal, um bom central", detalhou.

O técnico de 44 anos lembrou ainda que a equipa treinada por Cristiano Bacci já "jogou de várias formas", ao longo da época, a defender e a atacar, o que levou a equipa da vila de Moreira de Cónegos a preparar "vários cenários" durante a semana, e rejeitou que o oponente apareça mais fragilizado após a eliminação da Taça de Portugal, perante o Varzim (1-0), no domingo.

"Foi outra competição. O treinador do Boavista mudou muitos jogadores. Resguardou os titulares para este jogo. Não me parece que o Boavista vá estar debilitado. Vai mostrar o seu 'ADN' de equipa muito forte nos duelos e nas bolas paradas. E vai estar 'fresca' fisicamente", considerou.

Ao 'leme' de uma equipa que somou oito dos 11 pontos no campeonato como anfitriã, o 'timoneiro' dos 'cónegos' realçou que as perdas de pontos a jogar fora se têm devido sobretudo a "falhas de agressividade e de concentração" e vincou que o Moreirense é, por norma, "competente", expondo no relvado o que 'ensaia' nos treinos.

De regresso ao banco de suplentes para liderar a equipa técnica, após dois jogos de fora, por castigos disciplinares, César Peixoto mostrou-se também agradado com a resposta dos elementos habitualmente menos utilizados na vitória de sábado perante a União de Santarém, para a prova 'rainha' (2-1), ao referir que "é bom ver jogadores com menos minutos aparecerem e quererem ganhar um lugar".

O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 11 pontos, visita o Boavista, 14.º, com seis, em partida da nona jornada, agendada para sábado, às 18:00, no Estádio do Bessa, no Porto, com arbitragem de André Narciso, da associação de Setúbal.

TYME // JP

Lusa/Fim