O defesa-central saiu com uma lesão muscular na coxa esquerda, aos 55 minutos, do jogo disputado em 03 de dezembro no Estádio da Luz, que os 'leões' venceram por 3-1, e falhou, depois disso, os jogos com Ajax (Liga dos Campeões), Boavista, Gil Vicente e Portimonense (I Liga), Penafiel (Taça da Liga) e Casa Pia (Taça de Portugal).

No segundo treino da semana, de preparação para a visita de sexta-feira ao Santa Clara, a contar para a 17.ª jornada da I Liga, o treinador Rúben Amorim voltou a ter disponível o defesa, mas ainda tem Porro e Jovane Cabral entregues ao departamento médico.

Também ausentes continuam Ugarte e Bruno Tabata, em isolamento depois de terem tido testes positivos ao coronavírus.

O Sporting, que lidera a I Liga em igualdade de pontos com o FC Porto, volta a treinar na quarta-feira de manhã na Academia de Alcochete, em mais uma sessão de preparação para o jogo fora com o Santa Clara, agendado para sexta-feira às 18:30 (17:30 nos Açores).

