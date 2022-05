"O Sevilha FC e o Aston Villa FC, da Premier League, chegaram a um princípio de acordo para a transferência do defesa central brasileiro Diego Carlos, sujeito à aprovação do jogador nos exames médicos em Inglaterra e à finalização dos detalhes do contrato", escreveu o clube andaluz, na sua página oficial na internet.

Por sua vez, os 'villans' "confirmaram o acordo com o Sevilha para a transferência por uma quantia não revelada", embora os meios de comunicação espanhóis adiantem que a equipa britânica não irá desembolsar mais de 35 milhões de euros.

Diego Carlos, de 29 anos, que chegou a Sevilha no verão de 2019 proveniente do Nantes, de França, assumiu-se, desde logo, como um dos titulares do eixo defensivo do Sevilha, contabilizando seis golos, em 136 jogos oficiais, ao longo de três temporadas.

Em Portugal, Diego Carlos jogou no FC Porto B, na temporada 2014/15, e no Estoril Praia, na época seguinte, rumando depois a França.

