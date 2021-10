Ao som de ruidosos cânticos de apoio, nos quais se destacava o grito "campeões", ajudados por tambores e buzinas, os adeptos esperaram mais de uma hora pelos vencedores do Mundial.

Orgulhosa, Dona Ermelinda, avó do defesa Afonso Jesus, esperou logo à frente por um abraço do neto e confessou que o jogo de domingo "foi um caso sério" de sofrimento, mas "que agora já passou".

"Foi muito difícil, mas o que interessa é que a gente ganhou e agora estão de parabéns, o meu neto e a equipa toda", disse.

Fãs de futsal, José Rebelo de Lima e Dário vieram vestidos a rigor, com as cores de Portugal, embrulhados numa bandeira nacional, e ajudados com buzinas e uma pandeiretas para dar o ritmo.

"Estamos aqui pelos nossos amores, os nossos campeões", declarou Dário, salientando que iria esperar a seleção ao aeroporto mesmo que no domingo tivessem ficado em segundo lugar.

"Foi muito violento ontem [domingo]. Realmente, uma final daquelas merece toda a atenção dos portugueses. Tem que ser visto como deve de ser, porque é uma emoção enorme. Rapazes tão simples, tão humildes, mas tão unidos, tão profissionais. É uma obra única", afirmou, pelo seu lado, José Rebelo, salientando que "isto emociona".

José Rebelo de Lima é de Braga e trouxe a pandeireta para oferecer a Ricardinho, melhor jogador do Mundial e também ele um homem do Norte, por saber que ele gosta de música, mas não houve oportunidade.

Já depois das 13:00, na saída VIP do aeroporto, jogadores e adeptos não conseguiram conter a euforia, mesmo estando previsto que não prestassem declarações no local.

A taça andou de mão em mão, foi mostrada a adeptos e familiares e até houve tempo para fotografias e autógrafos, antes da partida do autocarro para a Cidade do Futebol, em Oeiras.

A seleção portuguesa de futsal sagrou-se no domingo pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final do Campeonato do Mundo de 2021, disputada em Kaunas, na Lituânia.

A comitiva portuguesa campeã mundial será recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, hoje pelas 15:00.

Portugal chegou a deter uma vantagem de dois golos, graças ao 'bis' de Pany Varela, aos 15 e 28 minutos, mas a seleção sul-americana, que defendia o título mundial conquistado em 2016, na Colômbia, reduziu por Claudino, aos 28, e manteve a incerteza até ao fim.

Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.

RCS (JF/RPC) // AMG

Lusa/Fim