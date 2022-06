Na procura do 18.º título, os Celtics, que ao intervalo venciam por dois pontos (56-54), mas acabaram o terceiro período a perder por 12 (92-80), ganharam graças o que fizeram no quarto parcial, no qual conseguiram um parcial de 40-16.

A final da edição 2021/22 da NBA prossegue no domingo, de novo em San Francisco. Depois, muda-se para Boston, com o jogo 3 na quarta-feira e o 4 em 10 de junho. Se necessário, San Francisco recebe o quinto (13) e o sétimo (19) e Boston o sexto (16).

PFO // PFO

Lusa/Fim