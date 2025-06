Catarina Costa eliminada no combate de estreia em -48 kg nos Mundiais de judo

Budapeste, 13 jun 2025 (Lusa) - A judoca portuguesa Catarina Costa (-48 kg) foi hoje surpreendida na estreia nos Mundiais de Budapeste, ao perder com a húngara Szabina Szelecki, 81.ª do ranking mundial, já no prolongamento do combate na Arena László Papp, em Budapeste.