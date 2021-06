Na competição, que decorre entre hoje e 13 de julho, Portugal compete com 13 judocas, sete dos quais em lugar de qualificação olímpica, e outros dois, Rodrigo Lopes, nos -60 kg, e João Crisóstomo, nos -66 kg, ainda à procura de pontos no apuramento.

No primeiro dia na Arena László Papp, nome atribuído em memória do tricampeão olímpico de pugilismo, Catarina Costa (-48 kg) é o nome mais sonante da equipa lusa, depois de a judoca de Coimbra ter ficado à porta do pódio, em quinto, nos Mundiais de 2018, em Baku.

A grande expectativa está, porém, em Telma Monteiro, quatro vezes vice-campeã mundial, que compete nos -57 kg na terça-feira, e no campeão mundial Jorge Fonseca (-100 kg), em prova na sexta-feira, embora a vice-campeã mundial Bárbara Timo (-70 kg), e Rochele Nunes (+78 kg), que estarão em ação na quinta-feira e no sábado, respetivamente, também sejam cabeças de série.

A seleção portuguesa fica completa com Joana Diogo (-52 kg) e Joana Ramos (-52 kg), que entram em prova na segunda-feira, Wilsa Gomes (-57 kg) e João Fernando (-73 kg), a competirem na terça, e Anri Egutidze (-81 kg), na quarta.

Os Mundiais encerram no próximo domingo, num dia destinado à competição por equipas, em que Portugal não participará, de forma a salvaguardar os atletas para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, cuja competição de judo decorrerá entre 24 e 31 de julho.

Primeiros adversários dos portugueses nos Mundiais:

- Domingo, 06 jun:

-48 kg: Catarina Costa (8.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a sul-africana Geronay Whitebooi (39.ª).

-48 kg: Maria Siderot (28.ª) com a marroquina Aziza Chakir (35.ª).

-60 kg: Rodrigo Lopes (42.º) com Hon Man Leung (259.º), de Hong Kong.

- Segunda-feira, 07 jun:

-52 kg: Joana Ramos (23.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre Sabiana Anestor (112.ª), do Haiti, e Khorloodoi Bishrelt (27.ª), da Mongólia.

-52 kg: Joana Diogo (89.ª) com a mexicana Luz Olvera (34.º).

-66 kg: João Crisóstomo (52.º) com o francês Kilian Le Blouch (28.º).

- Terça-feira, 08 jun:

-57 kg: Telma Monteiro (10.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a búlgara Ivelina Ilieva (22.ª) e a austríaca Sabrina Filzmoser (31.ª).

-57 kg: Wilsa Gomes (55.ª) com a russa Anastasiia Konkina (29.ª).

-73 kg: João Fernando (90.º) com o emiradense Victor Scvortov (19.º).

- Quarta-feira, 09 jun:

-81 kg: Anri Egutidze (21.ª) com o montenegrino Nebojsa Gardasevic (110.º).

- Quinta-feira, 10 jun:

-70 kg: Bárbara Timo (13.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a cazaque Moldir Narynova (81.ª).

- Sexta-feira, 11 jun:

-100 kg: Jorge Fonseca (7.º), isento na primeira ronda, na seguinte com o vencedor do combate entre o dinamarquês Matthias Madsen (48.º) e o uzbeque Muzaffarbek Turoboyev (45.º).

- Sábado, 12 jun:

+78 kg: Rochele Nunes (11.ª), isenta na primeira ronda, na seguinte com a vencedora do combate entre a japonesa Wakaba Tomita (46.ª) e a lituana Sandra Jablonskyte (30.ª).

RPM // AMG

Lusa/Fim