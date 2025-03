De acordo com o mapa de nomeações da secção profissional do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Catarina Campos, de 39 anos, vai dirigir o encontro entre os lisboetas e os vila-condenses, pouco mais de um mês e meio depois de se ter sido a primeira a chefiar uma equipa de arbitragem totalmente feminina nas competições profissionais, no jogo entre Paços de Ferreira e Feirense (1-2), da II Liga, em 15 de fevereiro.

A árbitra da associação de Lisboa repete agora o feito, juntamente com as assistentes Andreia Sousa e Vanessa Gomes, tendo Fábio Veríssimo como quarto árbitro, enquanto o videoárbitro (VAR) vai ser André Narciso, coadjuvado por Nuno Pires.

Internacional desde 2018, Catarina Campos faz parte da categoria de elite da UEFA há cerca de um ano e meio e vai estrear-se como árbitra principal na I Liga, depois de dois jogos no segundo escalão - arbitrou ainda a vitória do Benfica B no campo do Desportivo de Chaves (2-1), em 28 de fevereiro -, nas mais recentes experiências no futebol masculino.

Do seu currículo constam vários encontros no Campeonato de Portugal, quarto escalão nacional, e na Liga Revelação, ambos sob a tutela da FPF, bem como algumas partidas internacionais de caráter oficial, incluindo uma esta temporada na UEFA Youth League.

Na história já estava Andreia Sousa, de 38 anos, que se tornou a primeira assistente a figurar numa ficha de arbitragem de um jogo da I Liga em 13 de agosto de 2023, quando o Rio Ave triunfou na receção ao Desportivo de Chaves (2-0), da jornada inaugural da edição 2023/24.

Por ter finalizado a última época entre os quatro primeiros classificados na categoria de Árbitro Assistente C2 (AAC2), Andreia Sousa foi promovida ao quadro principal para 2024/25.

Na quinta-feira, a assistente operacional da área educativa com vínculo à Câmara Municipal de Lisboa arbitra o jogo entre Chelsea e Manchester City, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões feminina de futebol.

A primeira mulher a arbitrar um jogo das competições nacionais masculinas seniores em Portugal foi Ana Raquel Brochado, que, em 17 de setembro de 2006, dirigiu o embate entre Bombarralense e Monsanto, da III Divisão.

