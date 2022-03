Os famalicenses, que somaram o terceiro jogo sem vencer, adiantaram-se por Bruno Rodrigues, aos 24 minutos, mas os vizelenses, que atingiram a sétima partida sem ganhar, igualaram por Cassiano, já em tempo de compensação, aos 90+1.

Com este empate, o Famalicão chega aos 28 pontos, no 12.º lugar, mais sete do que a zona perigosa da tabela, enquanto o Vizela é 14.º, com mais cinco do que o Tondela, 16.º e equipa que ocupa o lugar de disputa do 'play-off' de manutenção, e seis sobre o Moreirense, a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

VR // VR

Lusa/fim