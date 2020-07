"Após meses de conversações com a World Padel Tour e com as autoridades de saúde, bem como com a Câmara Municipal de Cascais e os principais sponsors do Cascais Padel Masters, concluímos que não existem neste momento condições de garantir a segurança de todos - atletas e público", justificou João Martins, diretor do torneio.

Inicialmente, a competição em Cascais, naquela que seria a terceira edição, deveria acontecer em setembro deste ano, mas, face à pandemia do novo coronavírus e ao adiamento das etapas do circuito, só decorrerá de 21 a 26 de setembro de 2021, após os torneios de Estocolmo, Roma e Buenos Aires.

"Sendo essa a principal preocupação da organização [a segurança], decidiu-se saltar esta edição e voltar em 2021 com o torneio que idealizámos e desejamos", acrescentou João Martins, citado pela assessoria de imprensa da organização.

No último ano, o Cascais Padel Masters consagrou como vencedores Pablo Lima e Ale Galán em masculinos, e Marta Ortega e Marta Marrero em femininos.

