Após eliminar Taylor Fritz em quatro sets, o 'eterno' Monfils bem 'avisou' que tinha 'aquecido' o court para a sua mulher, e Svitolina seguiu-lhe mesmo o exemplo, batendo Jasmine Paoloni, a quarta jogadora mundial, por 2-6, 6-4 e 6-0, em uma hora e 46 minutos.

Foi uma jornada feliz para o casal franco-ucraniano, especialmente para 'La Monf' que, aos 38 anos, se tornou no segundo tenista mais velho, depois de Roger Federer, a alcançar os oitavos de final em Melbourne Park desde 1988.

"Como digo sempre, continuo a jogar por causa de encontros como este. Um grande jogador, um grande estádio, um público entusiasta, com boa energia. Aos 38 anos é o que quero e tive-o. Fui muito afortunado por ter vencido hoje", reconheceu o 41.º jogador mundial, após ganhar por 3-6, 7-5, 7-6 (7-1) e 6-4, em três horas e dois minutos.

Monfils celebrou o triunfo a dançar e não era motivo para menos; afinal, tinha acabado de derrotar o número quatro da hierarquia ATP e finalista do Open dos Estados, que até hoje só tinha cedido oito jogos em Melbourne e que, assim, se tornou no mais alto cabeça de série a cair até ao momento entre os homens.

Na próxima ronda, o francês vai ter pela frente outro norte-americano, no caso o jovem Ben Shelton (20.º), vencedor em quatro sets diante do italiano Lorenzo Musetti (15.º), num duelo entre tenistas de 22 anos.

Nos 'oitavos' está também o número um mundial Jannik Sinner, que prosseguiu a sua caminhada na defesa do cetro conquistado no ano passado com uma vitória, por 6-3, 6-4 e 6-2, frente ao norte-americano Marcos Giron (46.º).

Ao contrário do seu compatriota, a 'sensação' Learner Tien, o 'qualifier' e 121.º mundial que afastou o vice-campeão em título Daniil Medvedev na segunda ronda, avançou para os oitavos de final, tornando-se, aos 19 anos, o mais jovem tenista a alcançar esta fase em Melbourne Park desde Rafael Nadal em 2005.

Nos 'oitavos', mas no quadro masculino de pares, estão também os portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral, que venceram hoje o indiano Sriram Balaji e o mexicano Miguel Reyes-Varela, por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-3, em duas horas e nove minutos.

Os tenistas lusos, que igualaram já a sua melhor prestação enquanto dupla em Grand Slams, irão agora defrontar os neerlandeses Botic Van de Zandschulp e Tallon Griekspoor no domingo.

Do lado feminino, inevitavelmente o destaque é Svitolina, até porque Iga Swiatek, a número dois mundial, simplesmente 'atropelou' a britânica Emma Raducanu, a campeã do Open dos Estados Unidos de 2021, impondo-se com os parciais de 6-1 e 6-0.

Finalista em Roland Garros e em Wimbledon no ano passado, Jasmine Paolini chegou ao primeiro 'major' da temporada como uma das grandes candidatas ao troféu e hoje pareceu 'lançada' para seguir em frente, depois de vencer o primeiro parcial por 6-2.

Mas, com Monfils já sentado na sua 'box' na Margaret Court Arena, onde tinha vencido horas antes, a 27.ª jogadora mundial conseguiu a reviravolta no marcador, afastando a quarta cabeça de série, que, tal como Fritz, é a mais alta a ser eliminada no seu quadro até ao momento.

"Quero dizer que fiquei inspirada depois da vitória do meu marido", brincou, evocando a resiliência ucraniana como o 'segredo' para o seu sucesso de hoje.

Nos 'oitavos', Svitolina encontrará a russa Veronika Kudermetova (75.º), que afastou a brasileira Bia Haddad Maia, 15.ª cabeça de série, em dois sets.

Já Elena Rybakina, a sexta cabeça de série, alcançou pela segunda vez na carreira os 'oitavos' em Melbourne Park, onde foi finalista em 2023, graças a um triunfo frente à ucraniana Dayana Yastremska.

Oitava pré-designada, Emma Navarro também cumpriu, impondo-se à histórica tunisina Ons Jabeur, antiga número dois mundial, em três parciais.

AMG // AO

Lusa/Fim