Aos 66 minutos, Godwin marcou o golo do triunfo do Casa Pia, que, após duas derrotas seguidas no campeonato, ultrapassou o Sporting na classificação, com 20 pontos, mais um do que os 'leões', quintos.

Ainda sem vitórias como visitante, o Rio Ave está na 13.ª posição, com 12 pontos.

