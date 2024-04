Em Rio Maior, Tchamba (44 minutos), Soma (67) e Lacximicant (90+6) marcaram os golos da formação lisboeta, enquanto Kelechi (65) ainda empatou o encontro, no qual os casapianos garantiram, desde já, que não ficarão nos últimos dois lugares, de despromoção direta.

O Casa Pia mantém-se na nona posição, com 35 pontos, provisoriamente a sete da 16.ª, que dá acesso ao play-off, ocupada pelo Portimonense (28), que só joga no domingo, diante do Moreirense, enquanto o Desportivo de Chaves parece cada vez mais condenado à descida, em 17.º e penúltimo, com 23.

MO // MO

Lusa/Fim