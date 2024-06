"O Casa Pia AC tem o prazer de anunciar a integração de novos elementos à sua equipa técnica multidisciplinar para a época desportiva 2024/25. O treinador João Pereira virá acompanhado por Fernando Costa, Rafael Moreira, Gustavo Paulo e Gonçalo Brandão, que encontrarão no clube os treinadores Alexandre Santana, Nuno Madureira, João Santos, Fábio Ferreira e Paulo Correia", escreveram os casapianos, no seu sítio oficial.

João Pereira, de apenas 32 anos, vai ser o treinador mais jovem no escalão máximo do futebol português, na sequência de uma época culminada com a subida de divisão pelo Alverca, campeão da Liga 3 e que regressou aos escalões profissionais 19 anos depois.

No currículo do jovem técnico, conta-se ainda uma passagem de uma temporada pelo Amora e, durante três anos, foi adjunto de Chiquinho Conde na seleção moçambicana.

"O Casa Pia AC dá as boas-vindas aos seus novos elementos, acreditando que o contributo dos mesmos, fruto das suas competências e experiências profissionais, será fundamental para alcançar os objetivos desportivos da equipa para a próxima época", concluíram os 'gansos', que viram sair Gonçalo Santos no término da derradeira época.

O conjunto de Lisboa concluiu a I Liga na nona posição, com 38 pontos, e prepara-se para disputar o principal campeonato português pela terceira temporada consecutiva.

