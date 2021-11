Com mais duas rondas para cumprir, o Sporting de Braga lidera o grupo, com nove pontos, mais dois do que o Estrela Vermelha, e mais quatro que o adversário de quinta-feira, pelo que uma vitória pode garantir o acesso à fase seguinte se os sérvios não venceram, em casa, os búlgaros do Ludogorets, últimos, com um ponto.

"Temos que estar ao melhor nível para vencer, porque vamos defrontar uma equipa que ataca muito bem e que marca golos em quase todos os jogos, mas nós também conseguimos ferir o adversário e estamos focados em fazer golos. Temos um respeito muito grande pelo adversário, mas queremos conquistar os três pontos", disse Carlos Carvalhal na conferência de imprensa de antevisão da partida.

Os minhotos seguiram para a Dinamarca com duas baixas de peso de última hora, o guarda-redes Matheus (autorizado a ausentar-se por razões de ordem pessoal) e o médio Al Musrati (lesão traumática no joelho direito), além dos outros lesionados Sequeira, Tormena e David Carmo, mas Carlos Carvalhal desvalorizou essas ausências e garantiu a titularidade de Tiago Sá na baliza minhota.

"Não nos preocupa nada, o Tiago é muito experiente, trabalha sempre a 'top', tenho total confiança no Tiago [Sá] e vai jogar amanhã [quinta-feira]", disse.

Em relação à linha defensiva, o técnico mostrou-se satisfeito com a prestação de Diogo Leite como terceiro central pelo lado esquerdo, no jogo com o Santa Clara, no sábado, para a Taça de Portugal (vitória por 6-0), escolha do técnico após a lesão grave de Sequeira, na recente derrota sofrida diante do Benfica (6-1).

A esse propósito, o treinador lembrou que, nesse jogo, houve duas lesões graves - Lucas Veríssimo, nos 'encarnados' -- e que elas se ficaram a dever à sobrecarga de jogos, destacando igualmente a importância das cinco substituições já que permitem uma maior rotatividade dos jogadores.

"Essas lesões são motivadas pela densidade competitiva que existe, são os riscos que se correm de, hoje em dia, as equipas andarem quase sempre a jogar de três em três, ou quatro em quatro dias. Por isso é que existem vários jogadores a compor um plantel e a nossa confiança é igual em todos", disse.

Vítor Oliveira é o homem do momento nos 'arsenalistas' depois do 'poker' diante do Santa Clara e Carlos Carvalhal deixou elogios ao jovem avançado.

"É um bom menino, é de Cabeceiras de Basto, vem de um meio não tão citadino, mais rural, tem boa índole e boa personalidade, é um trabalho [lidar com o sucesso] que tem que ser feito, tem que 'levar nas orelhas' de vez em quando para baixar a 'crista', mas faz parte do nosso trabalho colocá-lo na rota certa e, até ao momento, tem tido um comportamento muito bom e esperamos que se mantenha com humildade", referiu.

Carlos Carvalhal frisou que o internacional sub-21 "é um jogador de trabalho, de luta, de grande capacidade agonística e ele sabe que se perder essa capacidade vai jogar para a distrital".

O treinador desvalorizou ainda as buscas ao Sporting de Braga levadas hoje a cabo pelo Ministério Público (MP), ordenadas na sequência da análise do material apreendido no decurso das buscas realizadas em março de 2020, na operação então designada de 'Fora de Jogo', sendo que "os factos em investigação são suscetíveis de integrarem em crimes de fraude fiscal, fraude à segurança social e branqueamento de capitais", informou o MP.

"É uma situação que acaba por ser normal numa investigação alargada, foram ao nosso clube como foram a outros. Estamos focados apenas no jogo, é um assunto que está muito no vazio e não tem correspondência absolutamente nenhuma para o grupo, desvalorizamos completamente esse assunto", disse.

Sporting de Braga, primeiro classificado do grupo F, com nove pontos, e Midtjylland, terceiro, com cinco, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Arena Herning, jogo que será arbitrado pelo eslovénio Matej Jug.

