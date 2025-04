Os bracarenses defendem na sexta-feira o terceiro lugar e pretendem alargar, pelo menos provisoriamente, a vantagem para o FC Porto, que só joga no sábado, no reduto do Estrela da Amadora.

"Perspetiva-se um jogo difícil para ambas as equipas. O Famalicão está numa fase boa, é uma equipa coesa, a segunda melhor em golos sofridos em casa, muito bem organizada e muito bem orientada, com individualidades que nos merecem atenção. Será um jogo muito difícil para nós, mas para eles também", afirmou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão.

Se vencer em Vila Nova de Famalicão, o Sporting de Braga somará o sexto triunfo das últimas sete jornadas (mais um empate 1-1 com o Sporting, em Alvalade) e Carlos Carvalhal notou que a equipa "está a atravessar um bom momento".

"Temos um comportamento a roçar o excelente fora, em casa também, sobretudo na segunda volta, a equipa está com confiança. Estamos realistas em relação às dificuldades que vamos enfrentar, mas vamos com determinação e com tudo para tentar vencer o jogo", reforçou.

O Sporting de Braga é a segunda melhor equipa da segunda volta, com 32 pontos, em 39 possíveis, mas Carlos Carvalhal recusou que ser a melhor equipa pontualmente desta parte da época seja uma meta interna.

"Não, não é. Vou ser repetitivo, mas é o que eu penso: num processo como o do Sporting de Braga, com tantas competições pela frente, o campeonato, com ambições, Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal, temos que viver jogo a jogo, tentar ganhar o máximo de jogos e ir o mais longe possível nas competições, a filosofia é encarar cada jogo como se fosse uma final", explicou.

A equipa melhorou quando ficou a disputar só o campeonato, deixando de jogar quinta-feira e domingo, o que "não permite muitos dias de repouso nem de preparação para o jogo seguinte".

"Agora podemos preparar a equipa com mais tempo e dedicamos muito ao nosso jogo e às características do adversário, e essa é a grande diferença", detalhou.

Questionado sobre se será legítimo considerá-lo o melhor treinador da história do Sporting de Braga em termos de resultados se ficar em terceiro lugar, já que juntaria a essa classificação - a segunda melhor do clube na I Liga, só ultrapassada pelo segundo lugar de 2009/10 - a conquista da Taça de Portugal, Carlos Carvalhal disse não estar preocupado com isso.

"Sabem como reagi quando passei a ser o treinador com mais vitórias no clube, vou festejar [isso] obviamente, mas no final da época, quando for de férias com a minha família porque é um marco e um registo importante, tenho que reconhecer isso. Mas, neste momento, não tenho vontade de saborear nada, só penso em vencer o jogo com o Famalicão", frisou.

Totalmente recuperados, Roger e Fran Navarro já podem ser opção para o técnico, que confirmou que ambos os jogadores têm "luz verde total" e estão convocados.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 63 pontos, e Famalicão, sétimo, com 43, defrontam-se a partir das 20:30 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, num jogo que será arbitrado por João Gonçalves, da associação do Porto.

