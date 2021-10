O experiente defesa central brasileiro está de volta às opções do técnico dos minhotos depois de lesão e integra a lista dos 24 jogadores escolhidos para o desafio europeu.

Destaque ainda para a inclusão do ponta de lança Vitinha, que 'bisou' diante do Moitense, na goleada por 5-0, domingo, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

O Sporting de Braga, que partiu hoje para a Bulgária, realiza na quarta-feira o habitual treino no recinto do adversário, pelas 17:30 (em Lisboa) e, meia hora antes, Carlos Carvalhal e um jogador fazem a antevisão da partida em conferência de imprensa.

Sporting de Braga, segundo classificado do Grupo F, com três pontos, e Ludogorets, terceiro, com um, defrontam-se a partir das 17:45 de quinta-feira, no Ludogorets Arena, em Razgrad, Bulgária, jogo que será arbitrado pelo estónio Kristo Tohve.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek.

- Defesas: Yan Couto, Sequeira, Tormena, Diogo Leite, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Raul Silva e Moura.

- Médios: Al Musrati, André Horta, Piazon, Chiquinho, Lucas Mineiro e Castro.

- Avançados: Galeno, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Vitinha e Mario González.

