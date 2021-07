O destaque vai para a inclusão de Roger Fernandes, de apenas 15 anos, a grande surpresa da pré-temporada dos bracarenses, que já juntou um golo à titularidade em dois jogos particulares e ganhou o 'direito' de participar no estágio algarvio.

Ryller, médio brasileiro de 27 anos que chegou a Braga em 2017/18, mas nunca se impôs, tendo jogado, depois, no Brasil (Red Bull Bragantino), por empréstimo dos bracarenses, vai ter mais uma oportunidade para conseguir um lugar no plantel 'arsenalista'.

Tiago Esgaio, Paulo Oliveira, Lucas Mineiro e Mario González, até agora as únicas contratações do Sporting de Braga, fazem parte da lista, tal como o defesa-central Guilherme e o lateral-esquerdo Buta, jovens jogadores provenientes dos escalões de formação do Sporting de Braga.

Carlos Carvalhal leva ainda quatro guarda-redes, dois deles de apenas 18 anos: o checo Lukas Hornicek e o brasileiro Bernardo, que chegou a Braga na época passada do Flamengo.

Os lesionados Iuri Medeiros e David Carmo também seguem para o Algarve, onde vão continuar a cumprir o plano de recuperação previsto pelo departamento médico do clube, merecendo ainda nota a já esperada ausência de Rolando, que negoceia com o clube a sua desvinculação.

Neste período no sul do país, os minhotos vão enfrentar Estrela de Amadora (13 de julho), Farense (16) e Portimonense (17).

A lista dos 33 jogadores:

- Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Lukas Hornicek e Bernardo.

- Defesas: Tormena, Sequeira, Tiago Esgaio, Paulo Oliveira, David Carmo, Guilherme, Buta, Fabiano, Raul Silva e Bruno Rodrigues.

- Médios: João Novais, Al Musrati, Castro, André Horta, Lucas Mineiro, Fransérgio, Ryller, Moura, Roger e Piazon.

- Avançados: Abel Ruiz, Iuri Medeiros, Galeno, Fábio Martins, Rui Fonte, Mario González, Rodrigo Gomes, Ricardo Horta e Vítor.

GYS // VR

Lusa/Fim