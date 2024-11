Treinador da equipa leixonense que disputou a final da prova 'rainha' na época 2001/02, perante o Sporting (derrota por 1-0), quando disputava o terceiro escalão do futebol luso, Carvalhal assumiu que é "um prazer voltar ao Estádio do Mar", a "uma casa" onde foi "muito bem" tratado, entre 2001 e 2003, para um jogo que espera "extremamente difícil", no sábado.

"Vamos ter um obstáculo difícil, pela qualidade da equipa, pela qualidade do trabalho, pelo momento da equipa, que está a viver o melhor arranque [na II Liga] nos últimos 10 anos, pelos fervorosos adeptos. Não tenho dúvidas de que vai ser um encontro extremamente difícil. Conhecemos bem o adversário, como o adversário a nós, e vamos a jogo para passar a eliminatória", disse, em conferência de imprensa de antevisão.

Ao recordar esse trajeto na edição 2001/02 da Taça de Portugal, em que curiosamente eliminou o Sporting de Braga (3-1) nas meias-finais, na visita ao Estádio 1.º de Maio, o técnico de 58 anos disse ainda que aquela equipa protagonizou "um momento histórico", que dificilmente seria repetido "em 100 anos".

Convencido de que a principal diferença como treinador entre esse momento e o atual é a sua experiência, Carlos Carvalhal frisou que os minhotos estão acautelados para as várias dinâmicas leixonenses, defensivas e ofensivas.

O técnico referiu ainda que os 'arsenalistas' estão preparados para jogar com uma linha de quatro defesas ou de três centrais, opção apresentada nos dois jogos anteriores, com os suecos do Elfsborg (1-1), para a Liga Europa, e com o Sporting, para a 11.ª jornada do principal campeonato luso (derrota por 4-2).

O 'timoneiro' do Sporting de Braga recordou ainda esse jogo com os 'leões', em que os minhotos venciam por 2-0 ao intervalo, antes de sofrerem a reviravolta na segunda metade, para explicar a quebra de rendimento no final do desafio.

"Jogámos num campo sintético [na Suécia], que é completamente diferente. Tem uma batida completamente diferente nos músculos dos jogadores. Fizemos tudo muitíssimo bem durante 60 minutos. O Sporting teve 60 minutos em que fez um remate à malha lateral. Dei os parabéns aos jogadores. Foram até ao limite", lembrou.

O técnico considerou também que pausas competitivas como a das duas últimas semanas são "extremamente importantes" para 'aliviar' o plantel "da densidade competitiva e da intensidade de jogos" e para "alicerçar algumas ideias" nos treinos.

Carlos Carvalhal referiu ainda que o extremo Guitane está a trabalhar a sua competitividade para ser opção mais recorrente, enquanto o médio Zalazar vai falhar a deslocação a Matosinhos, lesionado, e o defesa central Bambu é opção, após recuperar de uma lesão.

O Sporting de Braga visita o Leixões em desafio da quarta eliminatória da Taça de Portugal, agendado para as 18:30 de sábado, no Estádio do Mar, em Matosinhos, com arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.

