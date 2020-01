Carlo Ancelotti revela que André Gomes vai regressar aos treinos no Everton O treinador Carlo Ancelotti, do Everton, revelou hoje que o futebolista português André Gomes começará a treinar na próxima semana no USM Finch Farm, o centro de treinos da equipa de Liverpool. desporto Lusa desporto/carlo-ancelotti-revela-que-andre-gomes-vai_5e18ba2aa9699e1bdff8ab5b





"São boas notícias e ele [André Gomes] está a recuperar bem", disse o treinador italiano em relação ao médio internacional português, ausente desde o início de novembro, com uma lesão grave no tornozelo.

No jogo diante do Tottenham, em 03 de novembro, o médio sofreu uma fratura com desvio do tornozelo direito, visível para todos os companheiros e adversários, com o sul-coreano Son, que esteve na jogada, a ficar consternado com a situação.

O jogador português foi operado e tudo indicava uma paragem longa, mas o médio está em franca recuperação.

"Volta na próxima semana e vai treinar individualmente. Espero que possa estar connosco o mais cedo possível, é um jogador fantástico", adiantou Ancelotti, salientando que o médio tem recuperado depressa.

O Everton foi treinado pelo português Marco Silva até 05 de dezembro, ainda teve Duncan Ferguson como interino e é orientado desde 21 de dezembro por Ancelotti, que se estreou pelos 'toffees' no 'Boxing day', a seguir ao natal, num triunfo frente ao Burnley.

A equipa venceu desde então dois jogos na 'Premier League' e perdeu outros dois, com Manchester City no campeonato e com Liverpool na Taça de Inglaterra.

No sábado, num momento em que segue em 11.º no campeonato, a equipa recebe o Brighton (14.º), em jogo da 22.ª jornada.

