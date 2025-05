"Agora, começa uma nova aventura, mas o meu vínculo ao Real Madrid será eterno. Até já, madridistas. Vamos Madrid e nada mais", escreveu o italiano, numa mensagem publicada nas suas redes sociais.

Ancelotti, de 65 anos, foi anunciado como próximo selecionador do Brasil há pouco menos de duas semanas e vai realizar o último encontro ao comando do Real Madrid no sábado, diante da Real Sociedad, no Estádio Santiago Bernabéu, na 38.ª e última jornada da Liga espanhola, que os 'blancos' vão terminar na segunda posição.

"Os nossos caminhos separam-se novamente. Levo no coração cada momento vivido nesta segunda etapa como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma viagem incrível cheia de emoções, títulos e, sobretudo, o orgulho de representar este emblema", reagiu Ancelotti, deixando agradecimentos ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos jogadores, ao staff e aos adeptos.

Na mesma mensagem, o técnico transalpino lembrou que tudo o que a equipa alcançou "ficará para sempre na memória do madridismo, não apenas pelos triunfos em si, mas pela forma" como foram conseguidos: "As noites mágicas no Bernabéu já fazem parte da história do futebol".

O Real Madrid oficializou a saída do técnico em comunicado divulgado no site oficial, manifestando "agradecimento e carinho a uma das grandes lendas do Real Madrid e futebol mundial".

O treinador, que já não estará com a equipa no Mundial de clubes, será homenageado no sábado, no Santiago Bernabéu, no derradeiro encontro à frente dos 'merengues', durante a partida com a Real Sociedad.

Ancelotti deixa o Real Madrid após quatro temporadas, naquela que foi a sua segunda passagem pelo clube, depois de 2013/14 e 2014/15, conquistando, nestes dois períodos, 15 títulos, entre os quais três Ligas dos Campeões e dois títulos de campeão espanhol.

O italiano, que vai render Dorival Júnior no comando do Brasil, será o primeiro selecionador estrangeiro do 'escrete' em quase um século, estreando-se numa visita ao Equador, em 05 de junho, antes de fazer o primeiro jogo em casa, em São Paulo, frente ao Paraguai, em partidas de qualificação para o Mundial2026.

