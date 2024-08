"Obrigado, Hugo Gaspar. 14 épocas, 29 títulos, 27 nacionais, dois regionais", assinalou o clube.

O voleibolista, de 41 anos, capitão das 'águias', chegou à Luz em 2010/11, quando o treinador ainda era José Jardim, o antecessor de Marcel Matz, e pelo Benfica conquistou nove campeonatos, oito edições da Taça de Portugal e 10 da Supertaça.

No seu palmarés, Hugo Gaspar conta mais um triunfo no campeonato, pelo Vitória de Guimarães, e dois na Taça, um também pelos vimaranenses e outro pelo Castêlo da Maia.

O jogador, que também é médico, é um dos mais carismáticos do voleibol nacional, com uma carreira iniciada em 1998 no Marinhense e que prosseguiu no Esmoriz, nos italianos do Treviso, no Vitória de Guimarães, Castêlo da Maia e Benfica.

A anteceder a época de 2024/25, o Benfica também anunciou as saídas de Lucas França e Rapha, as renovações com Peter Wohlfahrstätter, Eduardo Brito, Japa, Felipe Banderó, Pearson Eshenko, Pablo Natan e Bernardo Silva, o regresso de Francisco Leitão e a contratação do central brasileiro Matheus Alejandro.

