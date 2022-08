"Sebastián Coates vai continuar a vestir de verde e branco. O capitão da equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal, de 31 anos, renovou esta terça-feira contrato até 2024", escreveu o emblema 'leonino', no sítio oficial na Internet.

A cumprir a oitava temporada de 'leão ao peito', depois ter chegado a meio da temporada 2015/16, proveniente do Sunderland, de Inglaterra, o defesa central revelou que não teve dúvidas em assinar um novo vínculo.

"Estou feliz, quando me convidaram para renovar não duvidei em nenhum momento. Tanto eu como a minha família estamos muito felizes no Sporting e em Portugal. Foi muito fácil chegar a acordo, tanto da minha parte como do clube, só faltava mesmo assinar", expressou o internacional uruguaio, citado pelos meios de comunicação do clube.

Ao serviço do Sporting, Coates conquistou um campeonato nacional, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e quatro Taças da Liga.

