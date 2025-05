"Eu nasci mesmo do Sporting. Não tive de ver nada nem ninguém me teve de dizer: 'tens de ser do Sporting'. Desde pequenina que, por mim, disse que era sportinguista", afirmou uma das referências da equipa lisboeta, num vídeo emitido pelo clube nas redes sociais.

Ana Borges, que completará 35 anos em 15 de junho, somou 32 golos e 21 assistências em 216 jogos pelo Sporting, no qual venceu dois campeonatos (2016/17 e 2017/18), três Taças de Portugal (2016/17, 2017/18 e 2021/22) e três Supertaças (2017, 2021 e 2024).

"Chegou ao fim uma etapa marcante da minha vida. Não esperava que chegasse já nem [que fosse] desta forma, mas o futebol é assim: feito de ciclos que começam e acabam, mesmo quando ainda sentimos que há mais para dar", disse a defesa, nas redes sociais.

Antes de chegar a Alvalade, Ana Borges passou por três países estrangeiros e arrebatou um campeonato e uma Taça de Inglaterra com o Chelsea (2014-2017), tendo, mais tarde, passado a ser a futebolista com mais jogos de sempre pela seleção principal de Portugal, na qual atuou por 183 vezes, com 11 golos e presenças em dois Europeus e um Mundial.

"Foram anos intensos, cheios de emoções, conquistas, desafios superados e momentos que levarei para sempre comigo. Vivi cada época com total entrega, esforço e dedicação, com orgulho em cada treino, cada jogo e cada passo dado ao serviço do clube. Saio com a consciência tranquila e o coração cheio. Orgulhosa por tudo o que construímos juntas, por ter tido o privilégio de ser capitã, por todas as amizades criadas e por representar um projeto que ajudou a fazer crescer o futebol feminino em Portugal", terminou Ana Borges.

RTF // AJO

Lusa/Fim