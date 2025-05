O canoísta olímpico português cumpriu a distância em 34,66 segundos, sendo creditado com o mesmo tempo do sérvio Strahinja Dragosavljevic, inicialmente declarado vencedor.

No entanto, após uma análise mais detalhada do 'photo finish', a organização decidiu atribuir dois ouros, 'promovendo' Messias Baptista do segundo ao primeiro lugar.

A medalha de bronze foi para o espanhol Carlos Arevalo, que ficou a apenas 13 centésimos do duo da frente.

Messias Baptista é o atual campeão mundial da distância, após ter alcançado o título em agosto, nos Mundiais de Samarcanda, no Uzbequistão.

Esta foi a primeira medalha conquistada pelos canoístas portugueses em Szeged, num dia que teve ainda três outras finais A, incluindo uma surpresa no K1 1.000 metros, onde Fernando Pimenta acabou no nono e último lugar, com 3.36,59, a quase sete segundos do vencedor, o campeão olímpico em Tóquio2020 e a pagaiar 'em casa', Balint Kopasz.

Na final B desta distância, João Ribeiro acabou no quinto lugar.

Na final A de C2 200 metros, Inês Penetra e Beatriz Fernandes acabaram no oitavo lugar, de nove, com 46,41 segundos de marca, em final dominada pelas polacas Sylwia Szczerbinska e Dorota Borowska.

Menos de meia hora antes, Fernandes já tinha sido oitava nas decisões de C1 500 metros, que a canadiana Katie Vincent arrebatou, com Penetra sexta na final B.

De manhã, o K4 500 masculino, de Iago Bebiano, Gustavo Gonçalves, André Moreira e Pedro Casinha, foi sexto na final B.

Nas eliminatórias para as decisões de domingo, Messias Baptista e João Ribeiro avançaram para as semi-finais de K2 500 metros, ao vencerem a sua série, e Beatriz Fernandes e Inês Penetra para as 'meias' de C1 200, enquanto Iago Bebiano e André Moreira (K1 500), e a dupla Gustavo Gonçalves e Pedro Casinha (K2 500) se ficaram por esta fase.

