No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Norberto Mourão, que vai disputar as eliminatórias dos 200 metros VL2, será o segundo canoísta português a entrar em competição, às 11:45 locais (10:45 em Lisboa), depois de Alex Santos participar, às 10:00 (09:00 em Lisboa), na qualificação para a final da mesma distância na classe VL1.

Sandro Baessa participa a meio da manhã na final dos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual), prova na qual é vice-campeão mundial, num dia que fecha no Stade de France com Ana Filipe na final do salto em comprimento da mesma categoria.

Na natação, Tomás Cordeiro tenta às 10:11 locais (09:11 em Lisboa) um lugar na final dos 100 metros costas S10, marcada para a tarde, e no judo Djibrilo Iafa disputa o torneio de -73 kg da classe J1 (cegos totais).

