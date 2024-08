O legado da germânica, que parecia inatingível, foi irmanado pela 'kiwi' de 35 anos, que se impôs, com recorde olímpico, em 1.47.36 minutos, superando a húngara Tâmara Csipes, por 1,08 segundos, e a dinamarquesa Emma Aastrand Jorgensen, por 2,30.

Ao repetir o 'tri' de Tóquio2020, Lisa igualou Birgit Fischer (competiu pela Alemanha oriental e depois pelo país unificado), a mais bem-sucedida canoísta de sempre e a terceira mulher mais titulada da história, com oito ouros, tantos quantos a cavaleira alemã Isabell Werth e a nadadora norte-americana Jenny Thompson.

Melhor, apenas a ginasta Larissa Latynina e a nadadora norte-americana Katie Ledecky, que em Paris2024 igualou os nove ouros da soviética.

No centro náutico de Vaires-sur-Marne, Lisa Carrington tinha vencido também em K2 500, juntamente com Alicia Hoskin, com a qual já tinha subido ao lugar mais alto do pódio, em K4 500, numa tripulação que também incluía Olívia Brett e Tara Vaughan.

O percurso dourado de Lisa Carrington começou em Londres2012 em K1 200 metros, distância na qual repetiu o título no Rio2016 (foi ainda bronze em K1 500) e Tóquio2020, onde venceu ainda o K1 e K2 500.

Lisa Carrington, que poderá chegar a Los Angeles2028 com 39 anos, soma ainda 15 títulos mundiais, 13 dos quais em K1.

