Depois de um nulo verificado ao intervalo, os 'leões' entraram decididos na etapa complementar e Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato na época passada, desbloqueou o resultado, ao marcar aos 51 minutos, tendo 'bisado' no encontro, aos 64, antes de Paulinho, aos 74, sentenciar a partida.

Com este triunfo, o Sporting arranca o campeonato da mesma forma com que terminou o último, liderando com três pontos, enquanto o Vizela, que regressa à I Liga 36 anos depois, entra na prova com um desaire.

