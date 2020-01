Campeão Ott Tanak "agradavelmente surpreendido" com o primeiro contacto com o Hyundai O estónio Ott Tanak, campeão em título no Mundial de ralis, admitiu, em entrevista à agência Lusa, ter ficado "agradavelmente surpreendido" com o primeiro contacto com o novo carro. desporto Lusa desporto/campeao-ott-tanak-agradavelmente-surpreendido_5e26db242713b21bf068f656





"Fiquei agradavelmente surpreendido depois do meu primeiro teste. Senti-me bem. Cada carro tem a sua personalidade, mas, até ao momento, posso dizer que o Hyundai i20 Coupe WRC é forte em todas as situações. Ainda temos alguns dias de testes antes de Monte Carlo e estaremos prontos para o primeiro desafio", disse o piloto estónio, que no final de 2019 trocou a Toyota, equipa com a qual venceu o título de pilotos, pela Hyundai, campeã de construtores.

Em entrevista à agência Lusa antes do arranque do Campeonato do Mundo de Ralis, Ott Tanak refere que, apesar da mudança, "o objetivo mantém-se o mesmo".

"Mudámo-nos para a equipa vencedora do campeonato e estou ansioso por trabalhar para conquistar outros títulos com a Hyundai", disse.

O piloto estónio, que pôs fim a seis títulos consecutivos do francês Sébastien Ogier, refere que "a equipa é extremamente apaixonada e profissional" e que "toda a gente está à altura das suas tarefas", pelo que se sentiu "bem-vindo desde a primeira visita"

"Depois da primeira corrida já nos vamos conhecer melhor. Temos de ir avançando passo a passo. Gosto da forma como o [italiano e diretor da formação] Andrea Adamo e toda a equipa estão a trabalhar. Partilhamos a mesma visão e os nossos objetivos são os mesmos. A Hyundai tem estado a melhorar bastante o seu carro ao longo dos últimos dois anos e é capaz de lutar pelos títulos mundiais", sublinhou Tanak.

Apesar da mudança para uma equipa onde já pontificava um dos seus principais rivais, o belga Thierry Neuville, o campeão em título prefere não particularizar na hora de apontar os principais rivais na luta pelo campeonato de 2020.

"Estou certo que a luta pelo título vai ser interessante e apertada. Não espero facilidades. Vamos fazer o nosso trabalho e, no final do ano, logo veremos quem fez o melhor", finalizou.

