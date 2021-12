Um 'bis' do argentino Lautaro Martínez (29 e 68 minutos), que perto do intervalo ainda desperdiçou um penálti, e tentos do chileno Alexis Sanchez (51) e do turco Hakan Calhanoglu (68) deram o quinto triunfo consecutivo aos 'nerazzurri'.

A equipa comandada por Simone Inzaghi fica, agora, isolada na liderança, com 40 pontos, contra os 39 do segundo classificado AC Milan, que empatou nesta ronda em Udine (1-1), 37 da Atalanta (terceira) e 36 do Nápoles (quarto).

Já o conjunto da Sardenha é 19.º e penúltimo colocado, com 10, mesmos de Génova (18.º).

A viver um momento menos bom na época, e depois de já ter estado do comando da Serie A, está o Nápoles, que perdeu em casa frente ao Empoli (1-0).

No Estádio Diego Armando Maradona, o tento solitário do avançado Patrick Cutrone, apontado aos 71 minutos, foi suficiente para garantir o triunfo aos visitantes, que sobem ao sétimo posto, com 26 pontos, mas podem ainda ser ultrapassados nesta ronda pela Roma (oitava, com 25), de José Mourinho.

No lado dos anfitriões, o internacional luso Mário Rui constou entre os titulares.

A Lazio partia para o duelo com o Sassuolo com a hipótese de encostar-se à Juventus na sexta posição, mas acabou por sair derrotada, após ter estado em vantagem, face ao tento de Mattia Zaccagni, logo aos seis minutos.

A reviravolta foi operada depois do intervalo, e num espaço de seis minutos, pelos 'pés' de Domenico Berardi (63) e Giancomo Raspadori (69), dois tentos que colocam o Sassuolo na 12.ª posição, com 23 pontos, menos dois do que o conjunto laziale, nono, com 25.

Mais cedo, a Atalanta superou, também com reviravolta, o Verona (2-1), que contou com o internacional português Miguel Veloso em campo na segunda parte.

O Verona abriu o marcador à passagem do minuto 22, através do argentino Giovanni Simeone, mas, ainda no primeiro tempo, o russo Aleksey Miranchuk (37) deu início à reviravolta, consumada pelo holandês Teun Koopmeiners, aos 62.

No primeiro encontro do dia, o Torino recebeu e venceu o Bolonha, por 2-1, com o tento de Antonio Sanabria (24) e um autogolo de Soumaoro (69) a revelarem-se decisivos para o emblema de Turim, 13.º colocado, com 22 pontos, enquanto os forasteiros, que ainda reduziram por Riccardo Orsolini (79), prosseguem em 10.º, com mais dois.

AJC // PFO

Lusa/Fim