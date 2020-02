Campeão de MotoGP Marc Márquez renova contrato com a Honda até 2024

O espanhol Marc Márquez renovou contrato com a Honda por quatro anos, para continuar a competir no Mundial de MotoGP até ao final do campeonato de 2024, anunciou hoje a marca nipónica.

desporto

Lusa

desporto/campeao-de-motogp-marc-marquez-renova_5e4e640a40d8a912bc65f33a