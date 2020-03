Campeã olímpica treina em piscina insuflável com dois metros

A nadadora holandesa Sharon van Rouwendaal, campeã olímpica no Rio2016 nos 10 quilómetros em águas abertas, está a treinar em casa com recurso a uma piscina insuflável com cerca de dois metros de diâmetro.

