Apesar de ter vencido por expressivos 6-1 e 6-0 a russa Daria Kasatkina, número nove mundial, no arranque da jornada do Grupo Laranja em Riade, a tenista polaca acabou afastada depois de Krejcikova surpreender a terceira classificada do ranking WTA, pelos parciais de 7-5 e 6-4.

Feitas as contas, no desempate em número de sets, a checa, 13.ª jogadora mundial, fica no primeiro lugar da 'poule', seguida de Gauff - as duas têm duas vitórias tal como Swiatek, mas uma maior diferença entre parciais conquistados e perdidos.

Assim, a número dois mundial despede-se precocemente da defesa do título no torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano, num final atribulado de temporada, marcado ainda pela troca do treinador Tomasz Wiktorowski pelo belga Wim Fissette.

Com Swiatek pelo caminho, será Gauff a defrontar a líder do ranking Aryna Sabalenka, que, na véspera, já tinha garantido o lugar nas meias-finais, como vencedora do Grupo Roxo, enquanto Krejcikova irá opor-se à chinesa Zheng Qinwen na outra 'meia'.

AMG // VR

Lusa/Fim