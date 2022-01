Em Yaoundé, no Estádio Olembe, o antigo avançado do FC Porto (2014-2020) foi o capitão dos 'leões indomáveis' e acabou por ser determinante no triunfo da sua seleção, com golos aos 40 e 45+3 minutos, ambos na marcação de grandes penalidades.

Aboubakar até chegou a festejar o 'hat-trick' durante a segunda parte, mas o lance acabou por ser invalidado pelo videoárbitro, por fora de jogo.

Foi uma estreia vitoriosa para António Conceição, que antes do encontro assumiu o objetivo de chegar à final, mas o técnico português apanhou um 'valente' susto durante a primeira parte, quando o Burkina Faso chegou à vantagem, aos 24 minutos, por Sangare, num lance com muitas culpas para o guarda-redes Onana.

Os Camarões passam a liderar o Grupo A e ficam agora à espera do resultado de Etiópia e Cabo Verde, as outras seleções do agrupamento, que se defrontam ainda hoje igualmente em Yaoundé, no mesmo estádio.

LG // NFO

Lusa/fim