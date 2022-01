Já depois dos Camarões terem vencido por 2-1 o Burkina Faso, a seleção cabo-verdiana, com os 'portugueses' Márcio Rosa (Montalegre) e Nuno Borges (Casa Pia) a titulares, bateu a Etiópia, com um golo de Júlio Tavares, aos 45+1 minutos.

A Etiópia entrou da pior forma no encontro com a expulsão do defesa central Yared Bayeh, aos 12 minutos, que levou a adaptações na estratégia do selecionador Wubetu Abate, que 'sacrificou' o médio Mohammed pelo central Debebe.

Na quinta-feira, na segunda jornada do grupo A, os Camarões defrontam a Etiópia e Cabo Verde o Burkina Faso, em dois jogos em que os opostos se atraem, já que coloca frente a frente vencedores e vencidos da primeira ronda.

Jogo realizado no Estádio Paul Biya, em Yaoundé.

Etiópia -- Cabo Verde, 0-1.

Ao intervalo: 0-1.

Marcadores:

0-1, Júlio Tavares, 45+1 minutos.

Equipas:

- Etiópia; Shanko, Hamid, Tamene, Bayeh, Yusef, Dagnachew (Kassim, 82), Yohannes, Mesud (Debebe, 15), Gebremichael (Alemu, 62), Kebede (Solomon 62) e Nassir (Meleyo 82).

Treinador: Wubetu Abate.

- Cabo Verde: Márcio Rosa, Jeffry Fortes, Pico, Stopira, Steven Fortès, Nuno Borges, Rocha Santos, Dylan Tavares, Gary Rodrigues (Willy Semedo, 68), Júlio Tavares (Vágner, 86) e Jamiro Monteiro (Patrick Andrade, 76)

Treinador: Pedro Leitão Brito.

Árbitro: Helder Martins (Angola).

Ação disciplinar: cartão amarelo a Gary Rodrigues (25) e Tamene (39). Cartão vermelho direto a Yared Bayeh (12).

