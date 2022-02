Buffon, que recentemente completou 44 anos de idade, está a cumprir a 27.ª temporada da carreira no clube em que se formou, o Parma, que segue no 13.º lugar da Serie B, e tem 23 jogos disputados esta época.

"Estamos honrados e felizes em anunciar que o Buffon renovou com o Parma até 2024. 'Gigi' é um exemplo todos os dias", disse o presidente do Parma, Kyle Krause.

Campeão mundial com a Itália em 2006, Buffon tem o recorde de mais jogos na Serie A, com 657, e pela 'squadra azzura', com 176.

O guardião conquistou por 10 vezes o título italiano, sempre ao serviço da Juventus, clube que representou durante 17 épocas, e continua a ser o detentor do recorde de mais minutos sem sofrer golos (973) na Serie A.

O primeiro jogo profissional de Buffon foi em 19 de novembro de 1995, ao serviço do Parma, com apenas 17 anos.

