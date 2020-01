Bruno Wilson regressa ao Sporting de Braga e assina por três anos e meio O futebolista português Bruno Wilson regressou ao Sporting de Braga, tendo assinado um contrato por três anos e meio, depois de ter representado o Tondela desde o início da época, anunciou o hoje o clube bracarense. desporto Lusa desporto/bruno-wilson-regressa-ao-sporting-de-braga-e-_5e34b34ff000f412c3ab49a6





No comunicado publicado na página oficial na Internet, o clube minhoto destaca o percurso do defesa em Tondela e adianta que existe a opção de estender o vínculo por mais três temporadas.

"O SC Braga anuncia a contratação de Bruno Wilson, defesa proveniente do CD Tondela. Trata-se de um regresso a casa para o central de 23 anos, que já tinha representado os 'guerreiros' entre 2015 e 2019. Após uma excelente primeira metade de temporada ao serviço do emblema beirão, Bruno Wilson volta ao Minho com contrato válido por três épocas e meia e com mais três de opção", escreveram os bracarenses.

