Na sessão realizada na academia de Alcochete, o treinador Rúben Amorim não contou com os titulares na vitória de sábado, diante do Moreirense (1-0), na I Liga, contando com os restantes jogadores do plantel e alguns futebolistas da formação.

Os 'leões' preparam o jogo de terça-feira, em casa com o Famalicão (21:15), que marca a estreia no grupo B da Taça da Liga, no qual os famalicenses já disputaram um jogo, vencendo por 5-0 em casa o Penafiel, da II Liga.

