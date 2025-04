"[Tomás Araújo e Di María] Estão disponíveis para o jogo. É um dia de cada vez que vamos gerir, quer na vida pessoal, como na vida e gestão do clube. O presente e o futuro é o Tirsense e vamos apresentar a melhor equipa, em função daquilo que os jogadores têm feito. Apesar de não ter jogado muito nos últimos tempos, eu estou muito contente com ele e o Arthur Cabral vai jogar de início", assegurou o técnico.

Em conferência de imprensa realizada no centro de treinos das 'águias', no Seixal, Bruno Lage mostrou-se ciente do resultado confortável garantido na primeira mão (5-0), mas frisou a necessidade de respeitar o Tirsense e o seu percurso na prova.

"Sabemos que fizemos um bom resultado, mas o mais importante é confirmar a nossa presença no Jamor. Queremos carimbar uma final que já nos foge há algum tempo. Há oito anos que não vencemos a Taça de Portugal e, nos últimos 10 anos, marcámos presença três vezes na final. Queremos carimbar com mais uma boa exibição, respeitando o Tirsense e o seu percurso muito bom", realçou o treinador.

Bruno Lage lembrou que nunca jogou uma final da Taça de Portugal, embora tenha ajudado os 'encarnados' a alcançar um duelo decisivo antes de ser despedido a meio da temporada 2019/20, e demonstrou vontade de poder disputá-la no Jamor.

"Ajudei a equipa a ganhar títulos e esse é o meu trabalho. Vim com esse objetivo e o que me interessa é ajudar a equipa amanhã [quarta-feira] a fazer um bom jogo e em carimbar o apuramento para a final da Taça de Portugal, no Jamor", sublinhou.

O setubalense, de 48 anos, 'fugiu' a perguntas sobre a I Liga e os cartões amarelos de Florentino e Di María, optando por valorizar o treinador e alguns futebolistas do Tirsense, mas voltou a abordar a questão física do experiente avançado argentino.

"O histórico que tenho é o de um campeão com 2.512 minutos, 11.º jogador mais utilizado do plantel, com 15 golos e oito assistências. Não tomamos decisões em função do momento. Há dois ou três meses, a questão era quanto tempo mais nós vamos demorar a renovar com o Di María, hoje já é meter em causa se ele está em condições de jogar no futuro. Sentiu um desconforto, tal como o Tomás, está apto para jogar e tomaremos decisões em função do jogo", explicou ainda o treinador.

O Benfica, segundo colocado da I Liga, recebe o Tirsense, que terminou a Série A do Campeonato de Portugal em sétimo, na quarta-feira, pelas 20:15, no Estádio da Luz, em Lisboa, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, com a arbitragem de Bruno José Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.

DYRP // AJO

Lusa/Fim