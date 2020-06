Instantes antes, o técnico dos 'dragões' aproveitou a sua própria conversa com os jornalistas, no Olival, para expressar o seu desagrado pela forma como Bruno Lage tem vindo a ser falado nos últimos dias, quando dizia que no balneário portista não se fala na crise de resultados do Benfica.

"Ele [Sérgio Conceição], melhor do que ninguém, pela carreira que teve e tem, sabe o que é esta vida. Também passou por esta situação recentemente e eu também não fiquei feliz. É sinal de que aqui não há inimigos, há adversários. Um abraço para ele e só não lhe desejo sorte, porque a sorte dele não é a minha", agradeceu Bruno Lage.

O técnico 'encarnado' fez questão de deixar o agradecimento antes de abandonar a sala de imprensa do Benfica Futebol Campus, no Seixal, onde fez a antevisão da partida de segunda-feira, a contar para a 29.ª jornada da I Liga.

No mesmo encontro com os jornalistas, Bruno Lage fez questão de se retratar das declarações proferidas após a derrota com o Santa Clara, na terça-feira, garantindo que nunca foi sua intenção "ofender alguém" quando questionou quem andaria a pagar "almoços, jantares e viagens" a alguns jornalistas para lhe fazerem determinadas perguntas.

"Se essas declarações em função de uma pergunta muito específica ofenderam alguém, e parece que sim, aqui estou eu a lamentar o sucedido e a retratar-me no local próprio", disse o técnico numa conferência de imprensa onde sublinhou, diversas vezes, que os seus planos imediatos passam por disputar "o campeonato e a final da Taça de Portugal" e que não se sente um treinador "a prazo" no Benfica.

