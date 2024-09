"As impressões foram boas. Senti que a equipa está junta, unida e com uma vontade de oferecer vitórias aos nossos adeptos", afirmou, em conferência de imprensa, no Seixal, o técnico apresentado há uma semana para suceder a Roger Schmidt.

A iniciar a segunda passagem pelo clube, Lage revelou que a sua primeira preocupação foi "conhecer os jogadores", porque "o único" que trabalhou consigo entre 2018 e 2020 "foi o Tino [Florentino]".

Nessa altura, lançou também João Félix, que 'revolucionou' o futebol da equipa, mas o técnico garantiu que, desta vez, "mais do que olhar para um jogador que possa entrar e jogar no sistema" da sua preferência, preferiu "olhar para todos e idealizar uma equipa".

Nesse sentido, recusou, mais do que uma vez, desvendar qual o sistema tático que vai utilizar, mas acedeu a comentar o posicionamento de Kokçü, que "tem de ser um médio de ligação" e também "um homem para chegar mais perto das zonas de finalização", mas não revelou os seus planos para Aursnes, utilizado em múltiplas posições no terreno pelo seu antecessor.

"Tenho de ter tempo de treino com o Frederik [Aurnes]. O que sinto é que é um jogador muito inteligente, para ele é fácil jogar em várias posições. Tenho uma ideia, mas primeiro tenho de testá-la", comentou.

Por outro lado, questionado sobre se vê a tarefa de unir o Benfica mais dificultada após a entrevista dada na quinta-feira por Luís Filipe Vieira, líder do clube aquando da sua primeira passagem, Lage garantiu que a sua única preocupação é "blindar o grupo".

"Eu sei que este ano vai ser difícil, principalmente pelo que se passa fora do centro de estágio, por causa das eleições. Mas isso são politiquices que não me interessam. Sou o treinador, tenho de blindar o grupo dessas situações para os fazer crescer como equipa", atirou.

O Benfica recebe o Santa Clara no sábado, em partida da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol com início marcado para as 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa, e arbitragem de Cláudio Pereira (AF Aveiro).

Será o primeiro encontro de Bruno Lage no 'comando' dos 'encarnados' após substituir o alemão Roger Schmidt, que somou apenas sete pontos nas primeiras quatro jornadas do campeonato, fruto de duas vitórias em casa e uma derrota e um empate fora, que deixam o clube em sétimo lugar, a cinco pontos do líder, o Sporting.

Já o Santa Clara, orientado por Vasco Matos, somou três vitórias no arranque da competição e segue no grupo dos segundos classificados, juntamente com Famalicão, FC Porto e Vitória de Guimarães, todos com nove pontos.

