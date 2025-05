"Temos de estar com muita confiança e acreditar que vamos vencer o jogo. Isso é que é o mais importante para nós. Ao longo da história, temos muitos exemplos de finais de época que levaram uma das equipas a ser a campeã. Enquanto houver a possibilidade de sermos campeões, vamos acreditar nela, embora conscientes de que não depende apenas de nós", frisou o treinador, em conferência de imprensa.

O Benfica parte para a última jornada empatado com o Sporting na liderança, mas em desvantagem no confronto direto, o que obriga os 'encarnados' a ter de efetuar um melhor resultado do que a turma 'leonina', que recebe o Vitória de Guimarães.

"O Sporting de Braga tem feito uma segunda volta bastante boa e só um treinador como Carlos Carvalhal se podia reinventar após o mercado de janeiro que o clube teve. Vai ser um desafio muito difícil. No entanto, estamos muito confiantes com a nossa forma de jogar e motivados para entrar neste jogo, tendo a possibilidade de sermos campeões", reforçou o treinador das 'águias', focado em fazer a sua parte.

O médio Aursnes e o avançado Amdouni são baixas confirmadas para o encontro, com Lage a apontar para a recuperação do norueguês a tempo de disputar a final da Taça de Portugal frente ao Sporting, rejeitando balanços prematuros da época.

"Independentemente de no final da época termos mais títulos ou não, eu acredito que a minha história é diferente [em relação à primeira passagem]. As pessoas já sabem o treinador que está aqui hoje e o trabalho que fizemos. Isso deixa-me de consciência tranquila. Contudo, tenho total noção do que conta e do que vale ser campeão", realçou, acrescentando que a promessa, se for campeão, "é trabalho".

Bruno Lage afirmou ainda que o clube conta com Di María para disputar o Mundial de clubes, embora sem abrir o jogo em relação à saída do internacional argentino, expressando diversas vezes aos jornalistas as palavras concentração e motivação.

"Concentração e motivação no que controlamos, que é vencer a partida em Braga. Temos de fazer a nossa parte, que é jogar bem e vencer, num campo difícil", disse.

O Benfica, segundo, com 79 pontos, em igualdade com o líder Sporting, visita o Sporting de Braga, quarto, com 65, no sábado, às 18:00, na 34.ª e última jornada da I Liga de futebol, com arbitragem de Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

