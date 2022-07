Os minhotos acordaram a transferência do ponta de lança por 600 mil euros, a mesma verba pela qual o contrataram aos ucranianos do Lviv, no verão de 2019, tendo a hipótese de "receber mais 100 mil euros mediante o cumprimento de desempenhos desportivos", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial do clube.

Nas três épocas que representou o Vitória, Bruno Duarte apontou 23 golos e realizou oito assistências, em 98 partidas oficiais.

Antes de jogar em Portugal, o jogador formado no São Paulo e no Palmeiras representou, como sénior, os brasileiros do Taubaté e da Portuguesa, antes de rumar à Ucrânia, na temporada 2018/19.

